Rafa Silva: Beşiktaş'a karşı oynamam transferde etkili oldu

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Benfica ile yollarını ayırdığı için bonservisi elinde olan Portekizli Rafa Silva’nın 3 yılda alacağı garanti para 18 milyon Euro’yu bulacak.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Dün sağlık kontrolünden geçirilen Rafa Silva, Tüpraş Stadı’nı da gezerken, “Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş için sahada her şeyimi vererek oynayacağım. Buraya şampiyonluk için geldim” dedi.

"FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYORLAR"

Beşiktaş’a karşı daha önce forma giymesinin transferinde etkili olduğunun altını çizen Silva, "Benim için buna karar vermek çok kolaydı çünkü teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu" ifadelerini kullandı.

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