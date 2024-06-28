×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rafa Silva: Beşiktaş'a karşı oynamam transferde etkili oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Rafa Silva: Beşiktaşa karşı oynamam transferde etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Beşiktaş, daha önce anlaşma sağladığı ve İstanbul’a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcuya her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

Haberin Devamı

Benfica ile yollarını ayırdığı için bonservisi elinde olan Portekizli Rafa Silva’nın 3 yılda alacağı garanti para 18 milyon Euro’yu bulacak.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Dün sağlık kontrolünden geçirilen Rafa Silva, Tüpraş Stadı’nı da gezerken, “Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş için sahada her şeyimi vererek oynayacağım. Buraya şampiyonluk için geldim” dedi.

"FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYORLAR"

Beşiktaş’a karşı daha önce forma giymesinin transferinde etkili olduğunun altını çizen Silva, "Benim için buna karar vermek çok kolaydı çünkü teklifi yaptıklarında burayı zaten tecrübe etmiştim. Atmosfer, taraftar bambaşkaydı. Resmen futbol için deli oluyorlar, futbolu çok iyi biliyorlar. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva

BAKMADAN GEÇME!