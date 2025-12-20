Rafa Silva Beşiktaş'a dönme kararı aldı!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda bir gelişme yaşandı. Son antrenmanlara katılmak istemeyen Portekizli futbolcu Rafa Silva bir süre takımdan ayrıl kalmıştı.

Rizespor maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Rafa, takıma geri dönme kararı aldı. Bu kararı teknik direktör Sergen Yalçın ise kabul etti. Futbolcu takımla birlikte kampa girdi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 16 maça çıkan Rafa Silva 5 gol atarken 3 asist üretti.

Futbolcunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

'HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisi öncesinde konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.