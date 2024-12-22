Rafa Silva 2 ay sonra gol hasretini bitirdi

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Ligde son golünü 20 Ekim’de 2-0’lık Konyaspor maçında atan Portekizli oyuncu sonraki 7 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı. Dün gol hasretini bitiren Rafa Silva ligde 4 gole ulaşırken, Süper Kupa’da 1, Avrupa Ligi’nde ise 2 gol kaydetti.

KARTAL SON 8 MAÇTA SADECE 1 KEZ GÜLDÜ

Sahasında kazandığı F.Bahçe derbisinin ardından Beşiktaş çıktığı 2 maçta da galibiyet alamadı. Siyah beyazlılar son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazanabilirken 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Son 8 lig maçında 24 puanın 6’sını hanesine yazdırabilen Beşiktaş sezonun ilk 8 maçında 20 puan toplamıştı.