Rafa, Beşiktaş'tan ayrılırken 9 milyon euroyu sildi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, yıllık kazancında fedakarlık yaptı.

Benfica satıldığı dün resmen açıklanan Rafa Silva’nın sözleşmesinin detayları belli oldu.

Portekiz’in A Bola gazetesinin haberine göre tecrübeli futbolcu, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni kulübünden toplam 5.5 milyon Euro alacak. Sezon başına 2.2 milyon Euro anlamına gelen ücreti kabul eden Rafa Silva, Beşiktaş’tan ise yılda 6 milyon Euro kazanıyordu.

Siyah beyazlı kulüple 1.5 yıl daha kontratı bulunan Portekizli futbolcu, kalmayı tercih etseydi 9 milyon Euro daha kazanacaktı. Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş’a 6+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

