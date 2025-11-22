Radomir Djalovic: 'Zor bir durumdayız!'

Haberin Devamı

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, maçın ilk 35 dakikasında 3-4 pozisyon bulduklarını söyledi.

Karadağlı teknik adam, rakiplerinin öne geçmesi ve oyuncularının girdikleri pozisyonları değerlendirememeleri sonucunda farklı skorun ortaya çıktığını aktardı.

Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacaklarını ifade eden Djalovic, şunları kaydetti:

"Futbol böyle bir oyun. Eğer ilk golü biz atmış olsaydık belki sezonun içerisinde en iyi oynadığımız maçlardan biri diye konuşacaktık. Ama ne yazık ki bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Evet zor bir durumdayız ve bunun farkındayız. Ama pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz, çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak."

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Daha çok çalışacaklarını ve mevcut kadroyla ligin ilk yarısını bitireceklerini kaydeden Açıkalın, devre arasında takıma gerekli müdahale ve takviyelerin yapılacağını ifade etti.

Şehrin her zamankinden daha fazla kenetlenmesini istediğini anlatan Açıkalın, "Taraftarımız bizi son dakikaya kadar destekliyor. Hiç kimse bu takımdan desteğini çekmeden her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi günlerde daha güzel sonuçları beraber alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.