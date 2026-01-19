×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Radomir Djalovic: 'Beşiktaş'a karşı fırsatları harcayamazsınız!'

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Radomir Djalovic#Beşiktaş
Radomir Djalovic: Beşiktaşa karşı fırsatları harcayamazsınız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 23:16

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Beşiktaş maçının ardından konuştu. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadığımızı, her top için savaştığımızı söyleyebilirim. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Buradaki hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Djalovic, "İçinde bulunduğumuz durumda hedefimiz ligde kalmak. Bazı transferler oldu ama bunların zamana ihtiyacı var. Sportif direktör ve başkan transferler için çalışıyor. 1-2 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor ama katamazsak da oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSergen Yalçından transfer açıklaması ve taraftara çağrı: Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğizSergen Yalçın'dan transfer açıklaması ve taraftara çağrı: 'Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Radomir Djalovic#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!