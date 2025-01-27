×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Radja Nainggolan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Radja Nainggolan#Roma#Inter
Radja Nainggolan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:43

Belçikalı ünlü futbolcu Radja Nainggolan, bu sabah uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla kapsamında tutuklandı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'da 350'nin üzerinde maça çıkan Roma ve Inter'in eski futbolcusu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yapılan uyuşturucu ithalatıyla ilgili bir soruşturma kapsamında bu sabah Brüksel polisi tarafından tutuklandı.

Polis departmanından paylaşılan bilgide; Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu dağıtımına ilişkin bu sabah Antwerp ve Brüksel eyaletlerinde 30'a yakın ev araması yapıldığı, soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtildi.

1.5 YIL SONRA FUTBOLA DÖNDÜ, KORNERDEN GOL ATTI

Yaklaşık 1.5 yıl önce futbolu bırakan Nainggolan, geçtiğimiz hafta Belçika 2. Ligi ekiplerinden Lokeren formasıyla futbola geri dönmüştü.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lierse ağlarını kornerden attığı golle sarsmış ve bu golü sosyal medyada viral olmuştu.

Haberin Devamı

RADJA NAINGGOLAN’IN KARİYERİ

Kariyerinde Cagliari, Roma, Inter gibi kulüplerin formalarını terleten Nainggolan kulüp düzeyinde 617 maça çıktı, 70 gol atıp 61 de asist yaptı.

Belçika Milli Takımı'nın formasını da 30 kez sırtına geçiren Nainggolan, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Radja Nainggolan#Roma#Inter

BAKMADAN GEÇME!