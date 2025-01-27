Radja Nainggolan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında tutuklandı

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İtalya Serie A'da 350'nin üzerinde maça çıkan Roma ve Inter'in eski futbolcusu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yapılan uyuşturucu ithalatıyla ilgili bir soruşturma kapsamında bu sabah Brüksel polisi tarafından tutuklandı.

Polis departmanından paylaşılan bilgide; Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu dağıtımına ilişkin bu sabah Antwerp ve Brüksel eyaletlerinde 30'a yakın ev araması yapıldığı, soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtildi.

1.5 YIL SONRA FUTBOLA DÖNDÜ, KORNERDEN GOL ATTI

Yaklaşık 1.5 yıl önce futbolu bırakan Nainggolan, geçtiğimiz hafta Belçika 2. Ligi ekiplerinden Lokeren formasıyla futbola geri dönmüştü.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lierse ağlarını kornerden attığı golle sarsmış ve bu golü sosyal medyada viral olmuştu.

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🤯 Radja Nainggolan dün gece kornerden gol attıpic.twitter.com/7Pig24PWkd — Spor Arena (@sporarena) January 25, 2025

RADJA NAINGGOLAN’IN KARİYERİ

Kariyerinde Cagliari, Roma, Inter gibi kulüplerin formalarını terleten Nainggolan kulüp düzeyinde 617 maça çıktı, 70 gol atıp 61 de asist yaptı.

Belçika Milli Takımı'nın formasını da 30 kez sırtına geçiren Nainggolan, 6 kez gol sevinci yaşadı.