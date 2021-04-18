Radiant Valorant oyuncusu canlı yayında hile banı yedi

Hile kullanan Radiant rütbeli oyuncunun canlı yayın klibinin viral olmasının ardından banlandı. Ban işlemi ise Kuzey Amerika bölgesinde 65. sıraya sahip oyuncu yine canlı yayındayken gerçekleşti.

Rekabetçi oyunlarda hile kullanan oyuncu sayısının azımsanacak kadar olmadığı genel olarak bilinen bir gerçek. Hileciler ise oyuncuların oyun zevkini ve adil rekabet etme hakkını baltalıyor. Hile kullanıldığı tespit edilen oyuncular ise banlanarak rekabetçi maç ortamının korunması için çaba harcanıyor.

Twitch yayıncısı Solista ise bir canlı yayın esnasında hile yaptığının tespit edilmesiyle birlikte banlandı. Kuzey Amerika lider tablolarında ilk 100’de yer alan oyuncunun bulunduğu sıraya hile kullanarak geldiği belli olmuş oldu.

Canlı yayında bu ana tanık olanlar klip alırken bu kayıtlar sonrasında silindi. Farklı paylaşım platformlarında ise bu görüntü tekrar yüklendi.

Oyuncunun hile yaptığını tespit edense Valorant’ın anti hile yazılımı Vanguard değildi. Bunu ortaya çıkaran Riot Games ve diğer geliştiricilerle yakın çalışan Anti-Cheat Police Department oldu.

Cheating doesnt pay. Another cheater banned live. Remember to join our discord to continue reporting cheaters! pic.twitter.com/8ibDXmY4h3 — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) April 15, 2021

Hesabın paylaştığı videoda oyuncunun faresinin anında rakiplerinin kafasına kilitlendiğini ve hatta fareye basmadan ateş ettiği gözlemlendi.

Ancak ilginçtir ki tüm bu olaylar Solista’nın hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Twitch hesabına bağlı Twitter hesabından kendisinin banını öven, ateş etmek için space tuşunu kullandığını söyleyen paylaşımları retweetlediği görülüyor.

Henüz hile kullanıp kullanmadığına dair herhangi bir açıklama yapmayan yayıncı sessizliğini koruyor.