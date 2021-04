Radiant Valorant oyuncusu canlı yayında hile banı yedi

Hile kullanan Radiant rütbeli oyuncunun canlı yayın klibinin viral olmasının ardından banlandı. Ban işlemi ise Kuzey Amerika bölgesinde 65. sıraya sahip oyuncu yine canlı yayındayken gerçekleşti.

Rekabetçi oyunlarda hile kullanan oyuncu sayısının azımsanacak kadar olmadığı genel olarak bilinen bir gerçek. Hileciler ise oyuncuların oyun zevkini ve adil rekabet etme hakkını baltalıyor. Hile kullanıldığı tespit edilen oyuncular ise banlanarak rekabetçi maç ortamının korunması için çaba harcanıyor.

Twitch yayıncısı Solista ise bir canlı yayın esnasında hile yaptığının tespit edilmesiyle birlikte banlandı. Kuzey Amerika lider tablolarında ilk 100’de yer alan oyuncunun bulunduğu sıraya hile kullanarak geldiği belli olmuş oldu.

Canlı yayında bu ana tanık olanlar klip alırken bu kayıtlar sonrasında silindi. Farklı paylaşım platformlarında ise bu görüntü tekrar yüklendi.

Oyuncunun hile yaptığını tespit edense Valorant’ın anti hile yazılımı Vanguard değildi. Bunu ortaya çıkaran Riot Games ve diğer geliştiricilerle yakın çalışan Anti-Cheat Police Department oldu.

Cheating doesnt pay. Another cheater banned live. Remember to join our discord to continue reporting cheaters! pic.twitter.com/8ibDXmY4h3