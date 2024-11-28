Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri şaşırtan performans! Geceye damga vurdu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarının ikinci perdesiyle devam etti.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kozlarını paylaştı.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kızılyıldız'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Silas, 31. dakikada Rade Krunic, 65. dakikada Ivanic, 69. ve 88. dakikalarda Radonjic kaydetti. Stuttgart'ın tek sayısı ise 5. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, 3 puanla 31. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 4 puanla 27. basamakta yer aldı.

KRUNIC ŞOV YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'den bonservis bedeli olmadan Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, performansıyla geceye damgasını vurdu.

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Takımının 2. golünü kaydeden Bosnalı orta saha oyuncusu, 69. dakikadaki golde ise asisti yapan isim oldu.

Krunic ayrıca ortaya koyduğu performans sonrası 'Maçın Oyuncusu' ödülünü de kaptı.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 11 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.