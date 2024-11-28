×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri şaşırtan performans! Geceye damga vurdu...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Rade Krunic#FENERBAHÇE
Rade Krunicten Fenerbahçelileri şaşırtan performans Geceye damga vurdu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 09:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları dün gece tamamlanırken, Kızılyıldız'da forma giyen Rade Krunic, Stuttgart ile oynadıkları maça damga vurdu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarının ikinci perdesiyle devam etti.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kozlarını paylaştı.

Gözden KaçmasınŞampiyonlar Ligindeki Türk gecesi dopdolu Arda Güler, Kerem, Orkun, Kenan, Erencan ve Nuri Şahin: 27 gol, müthiş geri dönüş...Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk gecesi dopdolu! Arda Güler, Kerem, Orkun, Kenan, Erencan ve Nuri Şahin: 27 gol, müthiş geri dönüş...Haberi Görüntüle

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kızılyıldız'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Silas, 31. dakikada Rade Krunic, 65. dakikada Ivanic, 69. ve 88. dakikalarda Radonjic kaydetti. Stuttgart'ın tek sayısı ise 5. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, 3 puanla 31. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 4 puanla 27. basamakta yer aldı.

KRUNIC ŞOV YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe'den bonservis bedeli olmadan Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, performansıyla geceye damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Rade Krunicten Fenerbahçelileri şaşırtan performans Geceye damga vurdu...

Takımının 2. golünü kaydeden Bosnalı orta saha oyuncusu, 69. dakikadaki golde ise asisti yapan isim oldu.

Krunic ayrıca ortaya koyduğu performans sonrası 'Maçın Oyuncusu' ödülünü de kaptı.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 11 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Rade Krunic#FENERBAHÇE

BAKMADAN GEÇME!