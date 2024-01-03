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Rade Krunic gemileri yaktı, Fenerbahçe'ye çok yakın!

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#Transfer#Fenerbahçe#Rade Krunic
Rade Krunic gemileri yaktı, Fenerbahçeye çok yakın
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

Sezon başında alınamayan Bosna Hersekli yıldız futbolcunun transferi bitmek üzere. Milan’da forma giyen orta saha oyuncusunun transferinde vatandaşı Edin Dzeko’nun da devreye girmesiyle pürüzler giderildi. Şimdi Kanarya’da Sportif Direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki’nin Milan kulübüyle fiyat konusunda detayları çözmesi bekleniyor. Milan 8.6 milyon Euro bonservisle aldığı yıldızı 4 milyon Euro’ya satmak, Fenerbahçe ise oynatılmayan Krunic’te rakamı düşürmek istiyor.

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Fenerbahçe’nin sezon başında da kadrosuna katmak istediğini ancak fiyatının yüksek olması nedeniyle gerçekleşemeyen Rade Krunic transferi bitmek üzere. Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda görmek istediği Bosna Hersekli yıldız orta saha için kaptan Edin Dzeko da devreye girdi ve anlaşma için tüm pürüzler ortadan kalktı. Önümüzdeki günlerde Sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki’nin Milan yönetimiyle masaya oturup fiyat konusunda detayları çözmesi bekleniyor.

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MAÇ SONU ‘SIRTIMDA AĞRI VAR’ DEDİ

Milan’da 28 Kasım’dan sonra oynanan 6 maçta hiç süre alamayan Rade Krunic’in İtalyan devinde mutsuz olduğu belirtiliyor. 30 Aralık’taki Sassuolo maçında teknik direktör Pioli’nin değişiklik için kendisini çağırmasına rağmen 30 yaşındaki yıldız elini sallayarak oyuna girmek istemememişti. Krunic maç sonu sırtında ağrı olduğunu söylerken bu durum oyuncu ile Milan arasında gelinen son noktayı açıkça ortaya koyan bir gelişme olarak görülüyor.

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BU SEZON 14 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

Milan Kulübü, 2019 yılında 8.6 Milyon Euro’ya Empoli’den aldığı Krunic’i en az 4 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle göndermek isterken Fenerbahçe takımda uzun süredir oynamayan oyuncu için fiyatı indirmekte kararlı. İtalyan ekibi ile sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek olan Rade Krunic bu sezon 10’u Serie A’da 4’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 14 maçta görev alırken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Rade Krunic

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