Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.
Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı;
''Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?''
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