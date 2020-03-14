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GeriFutbol Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı
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Haber Giriş: 14.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

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Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı
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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.

Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı;

''Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?''

Radamel Falcaonun eşi Lorelei Tarondan hamilelik paylaşımı

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