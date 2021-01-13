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GeriFutbol Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimini şoke eden cevap!
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:49 | Son Güncelleme:

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimini şoke eden cevap!

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Galatasaray Yönetimi, Falcao’nun menajerine ‘kulüp bul’ dedi. Kolombiyalı’nın “Ayrılmak istemiyorum” demesi ile eli kolu bağlanan sarı-kırmızılılar, Jorge Mendes’in kapısını çaldı, “Bonservis almayacağız” mesajı iletildi.

Galatasaray'da 62 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra tekrar sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Radamel Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek.

Sarı-kırmızılı kulüp ise transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu. Falcao, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.

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Radamel Falcaodan Galatasaray yönetimini şoke eden cevap

JORGE MENDES İLE TEMASA GEÇİLDİ

Ara transfer döneminde deneyimli oyuncu ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaraylı yetkililer, son çare olarak yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti.

Sarı-kırmızılılar, Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması halinde bonservis talep etmeyeceklerini ve geçmiş dönem alacaklarının tamamının ödeneceği bilgisini verdi.

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