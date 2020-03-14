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GeriFutbol Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama

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Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekibin Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Radamel Falcao, Beşiktaş maçı öncesinde beIN Sports'a röportaj verdi.

Falcao'nun Beşiktaş derbisi hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına çok önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici olur. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.

''HATAYA YER YOK!''

Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyorum, ona göre motive oluyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağıdır. Zorlu bir süreçteyiz ve hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermek zorundayız.


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