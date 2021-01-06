Radamel Falcao'dan flaş hamle! Ev mi bakıyor?

Galatasaray tarihinin fiyat/performans olarak belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun Instagram hesabından Miami'deki emlak şirketlerini ve danışmanlarını takip etmesi dikkat çekti.

Sarı Kırmızılılar'da kaçırdığı maç sayısı, oynadıklarından fazla olan Falcao'nun ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılıyordu. 34 yaşındaki yıldızın Sarı Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona eriyor. (Fanatik)

Galatasaray ile Radamel Falcao'nun yolları ayrılıyor mu? Sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'da oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı forvet 2 aylık aranın ardından Trabzonspor maçında formasına kavuşmuş ve 5 dakika süre almıştı.

Falcao, ardından Antalyaspor maçının devre arasında oyuna girmiş, ancak sadece 30 dakika sahada kalabilmişti. Tecrübeli futbolcu, sağ adalesini tutarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

INSTAGRAM'DA GALATASARAY YAZISINI KALDIRDI

Golcü futbolcunun tekrar sakatlanmasının ardından taraftarlar, yıldız futbolcuyu sert bir şekilde eleştirirken sarı kırmızılı ekibin Kolombiyalı forvetinden şaşırtan bir hareket geldi.

34 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabında yer alan bio kısmında Galatasaray yazısını kaldırdı. Falcao, ''Galatasaray futbolcusu'' yazan yeri ''Profesyonel futbol oyuncusu'' diye değiştirdi.

INTER MIAMI'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Kolombiyalı forvet, ayrıca transferde isminin anıldığı Inter Miami kulübünü de takibe almıştı. Hatta yıldız futbolcu, Inter Miami'nin paylaştığı fotoğrafları beğenmişti. David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan takımı, uzun süredir Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyordu.

1.5 YILDA NE YAPTI?

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle beklentilerin çok uzağında kalan Falcao'nun bu hareketi 'ayrılıyor' söylentilerini de daha güçlendirdi.

Sarı kırmızılı kulüpte 1.5 yıl forma giyen Falcao, geçen sezon 22 maçta 11 gol kaydetmişti. Golcü oyuncu, bu sene ise sadece 9 maçta görev alırken 5 gol attı.

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