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Futbol
Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 20:39, /

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor! Taraftar çıldırdı

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maça Radamel Falcao damgasını vurdu.

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Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı maçta Radamel Falcao'nun performansı dikkat çekti.

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Antalyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran Falcao, Denizlispor ve Konyaspor ağlarına da birer gol bırammıştı.

3SİVASSPORU DA BOŞ GEÇMEDİ

SİVASSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde de ağları sarstı. Gençlerbirliği filelerini iki kez havalandıran Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

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Süper Lig'de 13 maçta şans bulan 34 yaşındaki Radamel Falcao Garcia Zarate toplamdaki gol sayısını ise 9'a yükseltti. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

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Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta 8 gol attı.

61 GOL, 1 ASİST

1 GOL, 1 ASİST

Radamel Falcao ayrıca Galatasaray'ın Feghouli ile bulduğu ikinci golde de asist yaptı.

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Falcao'nun bu performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte o paylaşımları;

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