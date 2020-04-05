Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappe'den yanıt geldi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Monaco formasıyla attığı bir golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Falcao, frikikten attığı golü "Ne maçtı ama" sözlerini tweet attı. Monaco'da Falcao ile birlikte forma giyen Kylian Mbappe ise "Yetenekli" şeklinde yorum yaptı.

Kolombiyalı yıldız ise "Asıl yetenekli olan sensin" ifadeleriyle yanıt verdi.