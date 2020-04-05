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GeriFutbol Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappe'den yanıt geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 05.04.2020 - 23:14,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappe'den yanıt geldi!

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Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappe'den yanıt geldi!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Monaco formasıyla attığı bir golü paylaştı. PSG'nin futbolcusu Mbappe de paylaşımın altına yorum yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Monaco formasıyla attığı bir golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Falcao, frikikten attığı golü "Ne maçtı ama" sözlerini tweet attı. Monaco'da Falcao ile birlikte forma giyen Kylian Mbappe ise "Yetenekli" şeklinde yorum yaptı.

Kolombiyalı yıldız ise "Asıl yetenekli olan sensin" ifadeleriyle yanıt verdi.

Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappeden yanıt geldi

Radamel Falcao paylaştı, Kylian Mbappeden yanıt geldi

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