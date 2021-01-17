Radamel Falcao için Amerika'dan resmi transfer açıklaması! Kulüp başkanının itirafı...

Radamel Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ismi uzun süredir MLS takımları ile anılıyordu.

Falcao'yu uzun zamandır isteyen Inter Miami'nin ardından devreye bir başka MLS ekibi Portland Timbers girmişti. Falcao'yu isteyen Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson, Varsky Sports'un Falcao haberine Twitter'dan bir emoji ve giflerle yanıt vermiş ve transfer iddialarını güçlendirmişti.

''BUNLARI SÖYLEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA...''

Merritt Paulson, Falcao haberlerinin artmasından sonra bir açıklama yaparak golcü futbolcu hakkında itiraflarda bulundu. Falcao'yu MLS'te görmek istediğini belirten Paulson, ''Falcao, üst düzey bir oyuncu ve çok güçlü bir karakter. Falcao'yu isteyen taraftarlara bunları söylediğim için üzgünüm ama Timbers olarak onunla ilgilenmiyoruz.'' sözlerini kullandı.

GİDEBİLECEĞİ 3 TAKIM VAR

ABD basınına göre Inter Miami dışında Radamel Falcao'nun MLS'te gidebileceği iki takım Atlanta United ve New York City olarak öne çıkıyor.

NEW YORK'TA FALCAO...

İki takımın da forvet sıkıntısı yaşadığı ve dünyaca ünlü bir golcü transferi yapmak istediği belirtiliyor. New York City'de son olarak David Villa forma giymiş, İspanyol golcünün ayrılığı sonrası New York ekibi onun yerini doldurmakta güçlük çekmişti.

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