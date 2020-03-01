Radamel Falcao: "Daha güçlü oluyorum"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao maç sonunda açıklamalar yaptı.

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi

Kolombiyalı golcü sözlerini "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı.





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