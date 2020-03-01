MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRadamel Falcao: "Daha güçlü oluyorum"
GeriFutbol Radamel Falcao: "Daha güçlü oluyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 21:19,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao: "Daha güçlü oluyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Radamel Falcao: "Daha güçlü oluyorum"
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao maç sonunda açıklamalar yaptı.

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi

Kolombiyalı golcü sözlerini "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı.

Radamel Falcao: Daha güçlü oluyorum

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle