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GeriFutbol Radamel Falcao bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı! Cevap...
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Radamel Falcao bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı! Cevap...

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Radamel Falcao bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı! Cevap...
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Corona virüsü ile mücadele eden ülkemizde bir doktorun, özel kıyafetinin arkasına Falcao yazmasına Kolombiyalı golcüden yanıt geldi.

Erzurum'da görev yapan Eren isimli doktor'un görüntüleri, Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan 433 isimi hesapta yayınlandı ve yüz binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Twitter'dan fotoğrafın sahibi doktora; "Bu yaptığın için sana teşekkür ederim Eren. Bu vesileyle hastanelerde çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum." yanıtı verdi.

Radamel Falcao bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı Cevap...

Radamel Falcao bu fotoğrafa kayıtsız kalmadı Cevap...

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