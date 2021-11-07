Radamel Falcao, Barcelona'nın ardından Real Madrid'e de attı

Real Madrid sahasında oynadığı karşılaşmada Rayo Vallecano'yu 14. dakikada Kross ve 38. dakikada Benzama'nın golleriyle yenerek liderliğe yükseldi.
20 puanla 6. sırada kalan Rayo Vallecano'nun tek golü ise 76. dakikada Falcao'dan geldi.
Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Sergio Guardiola girdi.
8 MAÇTA 5 GOL
Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla 8. maçında 5. golünü Real Madrid'e attı.
Kolombiyalı golcü; Getafe, Atletico Bilbao, Cadiz ve Barcelona'nın ardından beşinci golünü Real Madrid ağlarına bıraktı.