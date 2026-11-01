Racing Club 0-3 Real Madrid (İspanya LaLiga) Arda Güler...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing Club ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, El Sardinero Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, 11. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı vuruşundan kaydettiği golle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Arda Güler'in hazırladığı pozisyonda Jude Bellingham sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yan Diomande hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi.

Üst üste aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren Real Madrid, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı. Racing Club ise haftayı 11 puanla kapattı.

Haberin Devamı

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk olacak. Racing Club ise Malaga deplasmana çıkacak.

İLK 11'LER

Racing Club: Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, J. Belocian, Aarón Martín, Iván Martín, M. Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Iñigo Vicente, M. Zabiri

Real Madrid: Courtouis, Trent, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler, Mbappe.