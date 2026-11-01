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Racing Club 0-3 Real Madrid (İspanya LaLiga) Arda Güler...

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#İspanya Laliga#Real Madrid#Arda Güler
Racing Club 0-3 Real Madrid (İspanya LaLiga) Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 20:17

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing Club'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Racing Club ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, El Sardinero Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, 11. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı vuruşundan kaydettiği golle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Arda Güler'in hazırladığı pozisyonda Jude Bellingham sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Racing Club 0-3 Real Madrid (İspanya LaLiga) Arda Güler...

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yan Diomande hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi.

Üst üste aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren Real Madrid, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı. Racing Club ise haftayı 11 puanla kapattı.

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Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk olacak. Racing Club ise Malaga deplasmana çıkacak.

İLK 11'LER

Racing Club: Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, J. Belocian, Aarón Martín, Iván Martín, M. Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Iñigo Vicente, M. Zabiri

Real Madrid: Courtouis, Trent, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler, Mbappe.

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#İspanya Laliga#Real Madrid#Arda Güler

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