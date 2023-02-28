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Rachid Ghezzal'dan taraftara mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig
Rachid Ghezzaldan taraftara mesaj: Bu sene bizler için zor geçiyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 19:00

4.5 ay süren sakatlığın ardından Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 11'inde yer alan ancak ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

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Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Cezayirli yıldız, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Uzun süren sakatlığının ardından döndüğü Antalyaspor maçı öncesi sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal, sosyal medyadan siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Sakatlığının çok kötü olmadığını belirten Rachid Ghezzal, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon tecrübeli futbolcusundan istediği verimi alamadı. 6 lig maçında 230 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı.

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ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN OLMADI

Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, son 3 lig maçında galip gelemedi. Puanını 40'a yükselten siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahasında oynadığı 4 lig maçını da kazanan Beşiktaş, taraftarı önündeki ilk puan kaybını bu mücadelede yaşadı.

Takımın performansı Güneş’i memnun etmezken, altyapıda görev yapan Semih Kılıçsoy, ilk kez A takım forması giydi.

KEVIN N’KOUDOU’NUN AYRILMA İHTİMALİ ARTTI

Birçok eksiğe rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Kevın N’Koudou’nun takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı.

Kamerunlu oyuncu, Adana Demirspor ile görüşmüş ama anlaşma sağlanamamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig

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