Rachid Ghezzal: Üzücü bir sonuç

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Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

Üzücü bir sonuç. Galibiyet için gelmiştik, 3'te 3 yapmayı gerçekten çok istiyorduk. Bu beraberlik, bizim için kötü sonuç diyebilirim. Son maçlarda bitiricilik sorunu yaşıyoruz, bugün de 2. golü atamadık. İmkan bulduğunca maçı erken bitirip, son 20 dakikayı daha kontrollü oynamamız gerekiyor. Çünkü 1-0 olduğunda skoru korumak için çok enerji harcıyoruz.

Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Galip gelebileceğimiz bir maçtı. Üstün oynadık ama olmadı. Üzgünüz. Ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, umarım kalkacağız.