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Rachid Ghezzal: Üzücü bir sonuç

#Beşiktaş#Ghezzal#Rıdvan Yılmaz
Rachid Ghezzal: Üzücü bir sonuç

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

Üzücü bir sonuç. Galibiyet için gelmiştik, 3'te 3 yapmayı gerçekten çok istiyorduk. Bu beraberlik, bizim için kötü sonuç diyebilirim. Son maçlarda bitiricilik sorunu yaşıyoruz, bugün de 2. golü atamadık. İmkan bulduğunca maçı erken bitirip, son 20 dakikayı daha kontrollü oynamamız gerekiyor. Çünkü 1-0 olduğunda skoru korumak için çok enerji harcıyoruz.

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Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Galip gelebileceğimiz bir maçtı. Üstün oynadık ama olmadı. Üzgünüz. Ayağa kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, umarım kalkacağız.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Rıdvan Yılmaz

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