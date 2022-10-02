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Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisinin ardından karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi için çok özel bir maç olduğunu söyleyen Tayyip Talha Sanuç, "İlk derbimdi, çok özeldi. Takım için elimden geleni yaptık. Taraftar bizi çok iyi destekledi. Çok iyi sinyaller verdik. Gol yemeden bitirdik, bu önemli bir şey. Önümüzdeki hafta galibiyetlerle devam edeceğiz." dedi.

Maçta iyi bir görüntü verdiklerinin altını çizen Romain Saiss, "Önemli bir maçtı. Kazanamadık ama iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir savaşma ruhu gösterdik. Kazanmamız gerekirdi, mükemmel değildik. Ama savaşma ruhumuz önemliydi. Böyle devam edersek, bu ligde güzel işler yapacağız. Bazı noktaları çalışmalıyız. Bu takım çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Gol gelecek. Maçları kazanacağız. Rakibimizden gol yemedik. Gol yemeden 1 puan aldık. Yenseydik, mükemmel olacaktık. Ama iyi bir görüntü verdik." diye konuştu.

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Sakatlıktan çıktıktan sonra henüz tam olarak hazır olmadığını belirten Rachid Ghezzal, "Taraftarların ismimi haykırması harikaydı. Taraftarın bu sevgisi için oynuyorum. Onlara teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım. Henüz yüzde 100 hazır durumda değilim. Sağlık ekibi beni iyi hazırlıyor. Beşiktaş çok büyük ve değerli bir takım. Bu takımda herkese ihtiyaç var. Giresunspor maçında ne kadar hazır durumda olacağım, buna bakacağız." açıklamasını yaptı.