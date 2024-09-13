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Rachid Ghezzal, Süper Lig ekibine imza attı! İlk maçı Galatasaray'a karşı...

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#Transfer#Beşiktaş#Çaykur Rizespor
Rachid Ghezzal, Süper Lig ekibine imza attı İlk maçı Galatasaraya karşı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 20:52

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan ayrılan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda! Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rachid Ghezzal, Teknik Direktör İlhan Palut'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın oynanacak Galatasaray maçında çıkabilir.

Beşiktaş'ta toplamda 123 maçta görev alan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Çaykur Rizespor

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