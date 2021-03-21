Rachid Ghezzal ışıl ışıl parlıyor! Fenerbahçe'yi de boş geçmedi...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Vida'nın attığı golde ortayı yaparak asist sayısını 13'e çıkardı. Öte yandan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Süper Lig'de en çok gol attığı takım, 3 golle Fenerbahçe oldu.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan maçta Fenerbahçe karşısında Vida'nın 48'de kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.
Golde duran topu kullanan ve açtığı ortayla sarı lacivertli oyuncuları çaresiz bırakan Rachid Ghezzal, bu sezon asist sayısını 13 yaptı.
1 GOL 13 ASİSTLE OYNIYOR
Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla ışıl ışıl parlayan 28 yaşındaki Cezayirli, 1 de gol katkısında bulunurken eski parlak günlerine döndü.
Siyah beyazlı formayla 21 lig ve 3 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, ligde tek golünü G.Birliği’ne atarken 13 asistle de ligin zirvesinde yer alıyor.
Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina’da 21 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
Cezayirli futbolcu 2018-19’da Leicester City’de 19’u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi.
2017-18’de Monaco’da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.
Ghezzal kariyerinin en verimli sezonunu ise 2015-16’da yaşadı. Olympique Lyon’da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, 9 asistle ön plana çıktı.
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