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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta ışıl ışıl

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Rachid Ghezzal, kariyerinin en verimli 2. sezonunu yaşıyor. Bu sezon 1 gol, 10 asistle oynayan Ghezzal, Lyon ile 2015-16’daki performansına yaklaşıyor.

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı sağlarken, aynı zamanda parlak günlerine döndü.

Siyah beyazlı formayla 17 lig ve 2 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, ligde ilk golünü önceki gün G.Birliği’ne atarken, 10 asistle de ligin zirvesinde yer alıyor.

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina’da 21 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Cezayirli futbolcu 2018-19’da Leicester City’de 19’u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi. · 2017-18’de Monaco’da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.

Ghezzal kariyerinin en verimli sezonunu ise 2015-16’da yaşadı. Olympique Lyon’da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, 9 asistle ön plana çıktı.

Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta ışıl ışıl

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