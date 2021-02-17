Rachid Ghezzal Beşiktaş’ta ışıl ışıl
Rachid Ghezzal, kariyerinin en verimli 2. sezonunu yaşıyor. Bu sezon 1 gol, 10 asistle oynayan Ghezzal, Lyon ile 2015-16’daki performansına yaklaşıyor.
Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı sağlarken, aynı zamanda parlak günlerine döndü.
Siyah beyazlı formayla 17 lig ve 2 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, ligde ilk golünü önceki gün G.Birliği’ne atarken, 10 asistle de ligin zirvesinde yer alıyor.
Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina’da 21 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
Cezayirli futbolcu 2018-19’da Leicester City’de 19’u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi. · 2017-18’de Monaco’da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.
Ghezzal kariyerinin en verimli sezonunu ise 2015-16’da yaşadı. Olympique Lyon’da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, 9 asistle ön plana çıktı.
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