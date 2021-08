Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta çok mutlu! 'Burası benim evim'

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

İşte Ghezzal'ın açıklamaları;

45 dakika 10 kişi oynadık. Ancak taraftarımızın desteği bize güç verdi ve çok iyi bir takım ruhu ortaya koyduk. İyi mücadele ettik. İlk 3 maçta gol yemedik. Bu da önemli bir detay. Şimdi milli takım arası var, dinlenmek için de yeterince zamanımız olacak.

Beşiktaş'a dönmek harika hissettiriyor. Burası benim evim. Evimizde oynamak da harikaydı. Bu tarz maçlar zordur. Neredeyse 45 dakika 10 kişi oynadık ama taraftarımızın desteğiyle kazandık.

ERSİN DESTANOĞLU: TARAFTARLARI MUTLU ETTİK

Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu da maçın ardından şu açıklamaları yaptı;

Benim adıma güzel geçti. Lige de iyi başladım. Bu maç milli aradan önce önemliydi. Hafta içi iyi hazırlandık, dersimize iyi çalıştık ve 3 puanı aldık. Ailem öncelikle her zaman benim arkamda. Her maçıma gelmeye çalışıyorlar. Her şeyimi, her sıkıntımı onlarla paylaşıyorum. Her zaman yanımdalar. Taraftarımız önünde iyi mücadele ettik. Taraftarımız da zevk almıştır, onları mutlu ettik. İnşallah her şey daha güzel olacak.