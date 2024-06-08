Rachid Ghezzal: Beşiktaş’ta aldığım parayı hak ettim

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1 yılı kiralık olmak üzere 4 sene forma giydiği Beşiktaş’a veda eden Rachid Ghezzal siyah beyazlılardaki günlerini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Beşiktaş’a ve taraftarlara veda eden Cezayirli yıldız İstanbul’dan ayrılmadan önce Zorlu’da Parle Restaurant’ta Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu:

SERGEN YALÇIN DÖNEMi BAŞKAYDI

“Türkiye’ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın’dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği ‘Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum. Sonuna kadar savaşırsak kazanırız’ sözü hala aklımda. O dönemde yaşadığımız arkadaşlığı ve kazandığımız şampiyonluğu unutamam. Ben gol atmaktan çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Kısaca aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin.”

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TÜRKiYE’DEN TEKLiFLER ALDIM

Ghezzal geleceği için de “Fransa, İspanya ve Almanya’dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye’den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil. Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak” dedi.

YÖNETiM KURULU DANIŞMANLIĞINA FRiEDEL GETiRiLDi

Beşiktaş’ta, yönetim kurulu danışmanlığı için Brad Friedel’la anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Friedel’la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 53 yaşındaki ABD’li futbol adamı, aynı zamanda futbolcu satışı ve kulüpte global bir scout sistemi kurulması için çalışacak. Futbolculuk döneminde kaleci olarak görev yapan Brad Friedel, Galatasaray Kulübü’nde de forma giydi.