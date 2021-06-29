Rachid Ghezzal: "Beşiktaş’ı çok seviyorum burada kalmak istiyorum"

“Önceliğim Beşiktaş’ta kalmak. Beşiktaş’ı çok sevdim. İstanbul’u çok sevdim ve İstanbul’a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş Yönetimi transferim için uğraşıyor. Ancak şimdilik beklemedeyim” diyen Cezayirli yıldız, “Anlaşma olmasını ümit ediyorum. Eğer anlaşma olmazsa o zaman başka bir yol izlemek zorunda kalacağım. Birçok talibim var, Beşiktaş olmazsa, diğer teklifleri değerlendirmek zorunda kalırım” ifadelerini kullandı.

10 MiLYON EURO iSTENiYOR

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Rachid Ghezzal’i yeniden kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Leicester City Kulübü, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Kartal’ın Cezayirli yıldızı yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların kiralama olmazsa, 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi.

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