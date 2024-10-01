Rachid Ghezzal: Beşiktaş sağlık ekibinde sıkıntı var diyemem

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Kendisini Çaykur Rizespor'a 1+1 yıllık sözleşme ile bağlayan 32 yaşındaki Ghezzal, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada "Rize'ye gelme sebebim İlhan hoca ve onun oyun vizyonu diyebilirim. Şu ana kadar sadece sonuçlara yansımadı. Sezonun çok başı pozitif kalmak gerekiyor." dedi.

"O GÜNLER HAFIZAMA KAZINDI"

Beşiktaş'taki şampiyonluk günlerini özleyip özlemediği sorusuna cevap veren Cezayirli kanat oyuncusu, "Beşiktaş'taki o günler hafızama kazındı. Çok mutluydum orada. Bunların güzel hatıra olması çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu. Ama şu anda yüzde yüzümü Rizespor'a adadım" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Siyah beyazlı ekipte yaşadığı sakatlık dönemine değinen Ghezzal, "Beşiktaş sağlık ekibiyle ilgili herhangi bir sıkıntı var diyemem. Ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sene huzurlu bir ortam yakalayamadık. Çok fazla hoca değişti, benim fiziksel sıkıntılarım vardı. Takıma yardımcı olmak adına erken döndüm. Bu riski göze aldım ama bu risk ters tepti. Şu anda odak noktam hazır olmak ve maksimumu verebilmek" sözlerini sarf etti.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Transfer döneminin son günlerinde Rizespor'a katılan yıldız isim, mavi yeşilli forma ile 2 maçta sahaya çıkarken 42 dakika oyunda kaldı.