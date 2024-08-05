Quique Sanchez Flores, eski öğrencisi Fenerbahçeli En-Nesyri'yi anlattı: 'İhtiyacı vardı, Jose Mourinho...'

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Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla’dan kadrosuna kattığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri hakkında bir yorum da eski teknik direktörü Quique Sanchez Flores’den geldi. Tecrübeli taktisyen, Sevilla’da oynadığı dönem güçlü fiziği ve etkili futboluyla dikkat çeken eski oyuncusunun teknik özellikleriyle ilgili düşüncelerini anlattı.

İSPANYOL TEKNİK ADAMDAN “YOUSSEF EN-NESYRİ” AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“YOUSSEF EN-NESYRİ, ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU”

İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda takıma önemli takviyeler yaptı. Belçikalı yıldız Michy Batshuayi’nin Galatasaray’a transfer olmasıyla birlikte Edin Dzeko’nun yanına forvet hattına Cenk Tosun’u transfer eden sarı-lacivertli ekip, bu noktaya Sevilla’dan önemli bir takviye gerçekleştirdi. 4,5 yıldır Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum pozisyonunu önemli ölçüde zenginleştirdi. Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce uzun yıllar La Liga’da forma giyen Youssef En-Nesyri, kariyerinde Quique Sánchez Flores, Juande Ramos, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar ve Julen Lopetegui gibi üst düzey isimlerle çalıştı. Geçtiğimiz yıl Sevilla’da görev yapan ve Youssef En-Nesyri’nin kariyerine önemli etkide bulunan teknik direktör Quique Sánchez Flores, eski öğrencisinin transferiyle ilgili konuştu. 59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, “Youssef En-Nesyri, çok özel bir oyuncu” dedi.

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“SEVİLLA’NIN FORVET HATTINDAKİ ANA OYUNCUSUYDU”

Sevilla’nın haricinde bir dönem La Liga’nın bir başka önemli ekiplerinden olan Malaga ve Leganes formaları da giyen Faslı yıldız, bu iki takımda 94 maçta forma giydi ve 20 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Quique Sanchez Flores, La Liga’dan Süper Lig’e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız forvetle ilgili olarak, “Youssef'in kariyerinde yeni bir meydan okumaya ihtiyacı vardı. Geçen sene Sevilla’daki şartlar ona pek yardımcı olmamasına rağmen yüksek bir performans sergiledi. Forvet hattındaki ana oyuncu O’ydu” diye konuştu.

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“FARKLI SİSTEMLERE UYUM SAĞLAYABİLEN ZEKİ BİR FUTBOLCU”

Sevilla’da 25 maçta görev yapan Flores, bu süre içerisinde görev yaptığı müsabakalarda hücum hattını Faslı forvetin etrafında kurdu. İspanyol teknik direktör, Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla birlikte nasıl bir sistemde forma giyeceği merakla beklenen En-Nesyri’nin oyun tarzıyla ilgili olarak, “O, takımdaki mevcut teknik direktörün taleplerine bağlı olarak farklı sistemlere ve değişik oynama şekillerine uyum sağlayabilen zeki bir futbolcu. Gelen ortalarda ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşları oyuncunun en iyi versiyonudur” ifadelerini kullandı.

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“EN-NESYRİ, DZEKO VE TADİC SAHA İÇİNDE İYİ ANLAŞACAKLAR”

Sevilla’daki döneminde Lucas Ocampos, Dodi Lukébakio ve Suso gibi kanat oyuncularını kullanarak En-Nesyri’yi gol yollarında besleyen tecrübeli teknik direktör, bunu Fenerbahçe’de de başarıyla uygulayabilecek oyuncular olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Edin Dzeko ve Youssef, birbirine benzer tarzda forvetler. Her ikisi de gol atmak için ceza sahasının içinde veya dışında ne zaman durması gerektiğini bilen; zamanlamayı iyi kullanan futbolcular. Ayrıca Dusan Tadic, kenarları kullanmayı bilen ve ortalar yapan çok iyi bir oyuncu. Bu yüzden saha içinde iyi anlaşacaklar.”

“YOUSSEF EN-NESYRİ, BÜYÜK BASKI ALTINDA KALMAYA ALIŞKIN”

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Uzun yıllar baskılı bir futbol ambiyansının olduğu La Liga’da top koşturan En-Nesyri, şimdi ateşli taraftarları ve stadyum atmosferleri ile bilinen Süper Lig’de mücadele verecek. İspanyol çalıştırıcı, En-Nesyri’nin baskıya karşı olan mücadelesiyle ilgili olarak, “Uzun zamandır baskı altında olması Youssef'u kuvvetlendiriyor. Harika bir ligde ve mükemmel takımlarda oynadı. Yüksek bir güç ve performans bekleyen iyi hocalarla çalıştı. Bu yüzden büyük baskı altında kalmaya alışkın” diye konuştu.

“JOSE MOURİNHO İLE DAHA İYİ BİR KULÜP HALİNE GELECEKLER”

Kariyerinde üst düzey başarılara imza atmış teknik direktörlerle çalışan Faslı yıldız, sarı-lacivertli ekipte futbol dünyasının bir başka önemli ismi olan Jose Mourinho ile çalışma fırsatı yakaladı. Mourinho’nun önümüzdeki günlerde sahaya süreceği En-Nesyri’nin performansı ve uyumu merakla beklenirken; İspanyol teknik direktör Flores, Jose Mourinho’nun takıma etkisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Jose Mourinho, her zaman takımların performansını artırıyor ve taraftarlar üzerinde de büyük bir etki yaratıyor. Oyuncular onu çok iyi tanıyor. Bu yüzden kısa sürede daha iyi bir kulüp haline gelecekler.”

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