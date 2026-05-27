Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Beşiktaş'a Gelmek İstemiyordum!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 22:41

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden Ricardo Quaresma, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Türkiye kariyerinin başlangıcına dair samimi bir itirafta bulunan Portekizli yıldız, transferi ilk gündeme geldiğinde Beşiktaş’a gelmeyi istemediğini aktardı.

İşte Quaresma'nın açıklamaları;

"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

- Bence Beşiktaşlı oyuncular, kulübe ve taraftara daha fazla saygı göstermeli.

- Benim için eski stadyum daha iyiydi. Bize karşı oynamaya gelen oyuncular için daha korkutucuydu. Eski stadyumu özledim.

- Eğer ilk 11'de değilsem antrenörlere bozulurdum. O yüzden, yedek kulübesinde onlardan uzağa otururdum.

- Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyordum. Zor, karmaşık, üzücü ve sıkıcı bir dönemdi.

BENFICA MAÇI

"Benfica maçının devre arasında gergin oyuncular vardı. Erken gol bulabilirsek maçı değiştirebileceğimizi hissettik. Muhteşem bir golle başladık. Golden sonra da oynadığımız dominant oyunumuzu devam ettirdik. Eğer 5 dakikamız daha olsa kazanırdık. Soyunma odasına girdiğimde çok sinirliydim. Çünkü bir Portekiz ekibiydi. Portekiz kulüplerine karşı kaybetmeyi sevmem. Benim en büyük rakibim Benfica'ydı. Çöp kovasına tekme atmıştım."

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER SÜRECİ

"Beşiktaş-Porto maçında son dakikalarda golü ben attım ve 1-0 kazandık. O gün harika bir maç çıkardım. Beni en çok şaşırtan şey, maç bittiğinde stadyumun benim adımı haykırmaya başlamasaydı. Bu normal değil, çünkü ben Porto oyuncusuydum. Bu beni şaşkına çevirdi. Maçın sonunda tünele doğru yürüyordum. Beşiktaşlı bir görevli, Porto formamı Beşiktaş taraftarlarından birine vermemi söyledi. Formayı verdiğimde, tüm stadyum adımı haykırmaya başladı. Bu, beni çok etkiledi. Çok mutlu olmuştum, çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Ve gerçek şu ki, kaderden kaçılmaz."

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTEMİYORDUM"

"Beşiktaş'a ilk geldiğimde, Beşiktaş'a gelmek istemiyordum. Çünkü Beşiktaş'ı biliyordum ama ülkeyi bilmiyordum. Türkiye'de oynamak istemiyordum. O dönem başkan benimle konuştu. Bu benim düşünce yapımı biraz değiştirdi. Nasıl bir ülke olduğunu, Türk kültürünü anlamamı sağladı. Buraya geldiğimde havaalanındaki o kalabalığı gördüğümde, 'Evimdeyim' dedim. Bu tarafarlar için her şeyimi vermem gerekecek. Bugün, Beşiktaş'ın en büyük aşklarımdan biri olduğunu söyleyebilirim.

Beşiktaş formasını ilk giydiğim günden beri taraftarla aramda bağ vardı. Onlar bana güç verdiler, ben de onlara mutluluk. Bu yüzden birçok kez acı içinde, yorgun oynadım. Ama taraftarlara baktım ve düşündüm. Onların üzülmesine izin veremezdim. Bu bağın sonsuza dek süreceğini

