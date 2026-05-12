Quaresma'dan Neymar'a destek: 'Dünya Kupası'nda olmak zorunda!'

Dünya Kupası öncesi Brezilya'da gündem Neymar. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yıldız futbolcuyu Amerika'ya götürüp götürmeyeceği soru işareti.

Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Ricardo Quaresma ise bu konu hakkında LiveModeTV'ye röportaj verdi.

Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alması gerektiğini söyleyen Quaresma, "Bence insanların Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini hala merak etmesi utanç verici. Bence buna şüphe olmamalı. Neymar orada olmak zorunda, nokta. O takımda Neymar'dan daha iyisi yok" diye konuştu.

"Olabildiğince dürüst olacağım." diyerek sözlerine devam eden Portekizli, "Onu sevseniz de sevmeseniz de Neymar'ı bir oyuncu olarak ele almalıyız. Ve bir oyuncu olarak, çoğu oyuncudan daha iyi. Diğer oyunculara da saygı duyarak söylüyorum, çünkü onlar da harika oyuncular. Ama Neymar, Neymar'dır" ifadelerini kullandı.