Quaresma'dan Beşiktaş'a Antony tavsiyesi!

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Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma’dan, kanat oyuncusu arayan siyah beyazlı yönetime flaş bir transfer önerisi geldi. ‘Q7’ lakaplı Quaresma, bonservisi Manchester United’da olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Antony’nin alınmasını tavsiye etti.

TARAFTAR ÇOK SEVECEK

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sağ kanadın yanı sıra orta sahanın sağında ve on numara pozisyonlarında oynayabildiğine dikkat çeken Quaresma, “Antony hem yetenekli hem de taraftarların seveceği türden hırslı bir oyuncu. Bu hırsını takım arkadaşlarına ve tribünlere de yansıtıyor. Kiralayabilirseniz harika bir transfer olur” dedi. Manchester United, Ağustos 2022’de Ajax’tan 95 milyon Euro’ya satın aldığı Antony’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Real Betis’e kiralamıştı.

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