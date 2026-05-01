Quaresma'dan Arda Güler ve Beşiktaş yorumu: 'Serdal Adalı'nın daha iyi transfer yapmasını istiyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Quaresma#Arda Güler
Quaresmadan Arda Güler ve Beşiktaş yorumu: Serdal Adalının daha iyi transfer yapmasını istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 23:21

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılara ve Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, başkan Serdal Adalı'dan Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak futbolcular transfer etmesini istedi.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Quaresma'nın açıklamaları;

SERDAL ADALI & BEŞİKTAŞ 

“Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum.

Quaresmadan Arda Güler ve Beşiktaş yorumu: Serdal Adalının daha iyi transfer yapmasını istiyorum

Beşiktaş'ın şu an biraz kaybolduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum.

Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi."

TÜRKİYE & DÜNYA KUPASI

"Dünya Kupası'nda Türkiye için çok mutlu oldum. Umarım iyi bir yere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'yi ben ikinci evim olarak sayıyorum."

ARDA GÜLER YORUMU

"Türkiye Milli Takımı'nda en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna ise Quaresma, '"Arda Güler" yanıtını verdi.

#Beşiktaş#Quaresma#Arda Güler

