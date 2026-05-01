Quaresma'dan Arda Güler ve Beşiktaş yorumu: 'Serdal Adalı'nın daha iyi transfer yapmasını istiyorum!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Quaresma'nın açıklamaları;

SERDAL ADALI & BEŞİKTAŞ

“Başkan Serdal Adalı benim için çok önemli biri. Bana Türkiye'ye gelme fırsatı sunan, bunca yıl sevgi veren bir kişi. Ancak konuştuklarımız aramızda kalacak; onunla özel bir konuşmamız oldu. Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımasını çok istiyorum.

Beşiktaş'ın şu an biraz kaybolduğunu düşünüyorum. Bence oyuncuların çok daha fazla çalışması lazım. Kulübün önemini, taşıdıkları armanın değerini bilmelerini çok istiyorum. Başkanın da daha iyi transferler yapmasını; savaşçı ruhlu ve şampiyonluğa koşacak oyuncular transfer etmesini istiyorum.

Haberin Devamı

Beşiktaş için yaptıklarımdan çok gurur duyuyorum. Hayranlarımın beni sevmesi beni çok mutlu ediyor. Bu, benimle mezara kadar gidecek bir sevgi."

TÜRKİYE & DÜNYA KUPASI

"Dünya Kupası'nda Türkiye için çok mutlu oldum. Umarım iyi bir yere gelirler. Onların da tabii ki kazanmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'yi ben ikinci evim olarak sayıyorum."

ARDA GÜLER YORUMU

"Türkiye Milli Takımı'nda en beğendiğin futbolcu kim?" sorusuna ise Quaresma, '"Arda Güler" yanıtını verdi.