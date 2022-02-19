QPR ile berabere kalan Hull City'de galibiyet hasreti 5 maça çıktı

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Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ilk 3 maçını kazanan ancak sonrasında düşüşe geçen Hull City, Queens Park Rangers deplasmanında da galibiyete ulaşamadı.

Şota Arveladze ile ilk maçından galibiyetle ayrılan ancak daha sonra 3 puana hasret kalan Hull City, Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Müsabakada Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss kaydederken ev sahibinin golü ise 75. dakikada IIias Chair'dan geldi.

Bu skorla 34 puanda kalan Hull City, 20. sırada yer aldı. QPR ise 53 puanla 4. sırada yer aldı.