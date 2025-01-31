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Pürüz ortadan kalktı: Galatasaray, Morata'ya kavuşuyor!

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#Transfer#Galatasaray#Alvaro Morata
Pürüz ortadan kalktı: Galatasaray, Morataya kavuşuyor
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 01:51

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferinde dün gündüz saatlerinde çıkan pürüz, bu gece çözüldü. Sarı-kırmızılılar, Morata transferi için Milan'la sözlü anlaşmaya vardı.

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SPOR ARENA | DIŞ HABER

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dün akşam saatlerinde Alvaro Morata'nın transferi konusunda hem kulübü Milan hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmıştı. İspanyol golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

KURA ÇEKİMİ SONRASINDA TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

İtalyan devi, Morata'nın ayrılığına onay vermek için Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna katmayı bekliyordu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Feyenoord ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda eşleşmesi Santiago Gimenez transferini zorlaştırdı.

İki kulüp orta yolu bulmak için gece saatlerine kadar görüşmelerde bulundu.

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PÜRÜZ ÇÖZÜLDÜ: "SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI!"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, TSİ 01.10'da transfere dair en güncel gelişmeyi duyurdu.

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Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milan ve Galatasaray, Morata'nın transferi için sözlü anlaşmaya vardı! Morata Galatasaray'a gidiyor. Anlaşma sezon sonuna kadar kiralık şeklinde, ancak 1 yıl uzatma ve satın alma opsiyonu da mevcut. Şu dakikalarda evraklar kontrol ediliyor, sonrasında Morata İstanbul'a doğru yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

MORATA'NIN SATIN ALMA OPSİYONU DA BELLİ OLDU

Relevo'dan Matteo Moretto, Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunun yaklaşık olarak 8 milyon Euro olduğunu ve bu opsiyonun zorunlu olmadığını duyurdu.

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ALVARO MORATA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve son olarak Milan gibi takımların formalarını giyen Alvaro Morata, bugüne dek kulüp düzeyinde çıktığı 531 maçta 178 gol - 72 asistlik performans sergiledi.

İspanya Milli Takımı'nda da 84 kez görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, 37 gol - 8 asist üretti.

Pürüz ortadan kalktı: Galatasaray, Morataya kavuşuyor

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#Transfer#Galatasaray#Alvaro Morata

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