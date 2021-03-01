PUMA’dan koşu kategorisine efsane dönüş

Global spor markası PUMA, yeni serisi ile koşu kategorisine efsane bir dönüş yapıyor. Bugüne kadar sektörün en iyi koşu ayakkabılarını üretmek için sürekli yeni teknolojiler üreten marka, RUN PUMA kampanyası kapsamında, NITRO köpük teknolojisini kullandığı yeni ürünleriyle kuralları bir kez daha baştan yazıyor.

Abebe Bikila’dan Bill Rodgers’a, Sabrina Mockenhaupt’tan Usain Bolt’a, PUMA’nın tarihi, yaklaşık 75 yıldır pek çok ilkler ve dünya rekorları ile dolu. Sektörde bulunduğu sürece koşu dünyasının önde gelen tüm isimlerini bir çatı altında buluşturan marka, şimdi de değişen dünya koşulları ve gelişen bilimsel alt yapısı sayesinde koşu için yepyeni bir teknolojinin kapılarını aralıyor.

Yıllar süren araştırma ve testler sonucunda Deviate, Velocity, Liberate ve Eternity adında dört yeni modeli ortaya çıkartıyor. En yeni köpük teknolojisi NITRO ile oluşturulan tasarımlar, koşu sporuna yeni bir anlam kazandırmaya hazırlanıyor. Koşucuların hızına hız katacak, final çizgilerine ulaşma sürelerini kısaltacak bu dört yeni model ile koşu dünyasına yepyeni bir soluk getirecek olan PUMA, yerel koşu topluluklarının ve maratonların aranan markası olacak.

Kadın ayak yapısına uygun tasarımlar PUMA’nın yeni serisinde

"RUN PUMA kampanyasında koşucular için rahat bir koşu deneyimi yaratmak için yola çıktık" diyen PUMA Koşu ve Antrenman Global Direktörü Erin Longin, "Yeni koşu ayakkabılarımız, NITRO köpük gibi en yenilikçi teknolojilerimizi içeriyor. Bu teknoloji ayakkabıyı son derece hafif ve duyarlı hale getiriyor. NITRO köpük teknolojisi hedeflerinize ulaşabilmeniz için daha az enerji kullanmanıza ve rahatça koşmanıza yardımcı oluyor. Bu yeni seriye ait dört modelin tamamı, kadın koşucuların ayak yapısına mükemmel uyum sağlayan tasarım öğeleri içeriyor. Bu kapsamda da koşu dalında son zamanların öne çıkan kadın sporcularından Molly Seidel, Gesa Krause, Aisha Praught-Leer, Fiona O’Keefe ve Taylor Werner ile anlaşma imzaladık. Ayrıca tüketicimizi daha fazla araştırdıkça, DEĞİŞİM fikrinin koşucularda yankı uyandırdığını öğrendik. Koşucular her zaman değişim için çaba gösterirler ve kendilerini daha iyi hale getirmeyi hedeflerler. Bu yüzden koşarken yaptığımız her şeye anlam ve enerji getirmek için SPARK CHANGE konseptine karar verdik ve bir değişim kıvılcımı başlatmış olduk," diyerek yeni seri ve konsepti ile ilgili bilgi verdi.

Deviate, Velocity, Liberate ve Eternity modelleri PUMA.com ve PUMA mağazalarında satışa sunuldu.