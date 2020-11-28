MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriPUMA ve Nintendo’dan Super Mario ayakkabıları
GerieSpor PUMA ve Nintendo’dan Super Mario ayakkabıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 28.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

PUMA ve Nintendo’dan Super Mario ayakkabıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PUMA ve Nintendo’dan Super Mario ayakkabıları
Abone Olgoogle-news

Nintendo ve PUMA, Kara Cuma için özel bir ayakkabı koleksiyonu üretti.

PUMA, Super Mario oyununun 35. yıl dönümünü kutlayan Nintendo ile hayranları sevindirecek bir ortaklıkta buluştu. Super Mario 64 Future Rider, Super Mario Galaxy RS-Fast, Super Mario Sunshine Clyde ve Super Mario Sunshine RS-Dreamer modelleri 80-125 Amerikan doları fiyat aralığında satışa çıkacak.

Ürünler eBay ve StockX üzerinden satın alınabilecek. Adidas ve Puma gibi markaların oyun ve espor markalarıyla yaptıkları ortaklıklar ve özel tasarımlar büyük ilgi çekiyor. Ürünlerin sınırlı sayıda üretilmesi ise spor ayakkabıya düşkün oyun severleri bir hayli sevindiriyor.

Beş farklı model ve renge sahip koleksiyon, her zevkten alıcıya hitap eden orijinal parçalar. Ürünler 27 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 18.00’da satışa çıkacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle