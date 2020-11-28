PUMA ve Nintendo’dan Super Mario ayakkabıları

PUMA, Super Mario oyununun 35. yıl dönümünü kutlayan Nintendo ile hayranları sevindirecek bir ortaklıkta buluştu. Super Mario 64 Future Rider, Super Mario Galaxy RS-Fast, Super Mario Sunshine Clyde ve Super Mario Sunshine RS-Dreamer modelleri 80-125 Amerikan doları fiyat aralığında satışa çıkacak.

Ürünler eBay ve StockX üzerinden satın alınabilecek. Adidas ve Puma gibi markaların oyun ve espor markalarıyla yaptıkları ortaklıklar ve özel tasarımlar büyük ilgi çekiyor. Ürünlerin sınırlı sayıda üretilmesi ise spor ayakkabıya düşkün oyun severleri bir hayli sevindiriyor.



Beş farklı model ve renge sahip koleksiyon, her zevkten alıcıya hitap eden orijinal parçalar. Ürünler 27 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 18.00’da satışa çıkacak.