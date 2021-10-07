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Puma sporcusu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye özel mesaj!

#Hamilton#Formula 1#Türkiye
Puma sporcusu Lewis Hamiltondan Türkiyeye özel mesaj

Mercedes’in rekortmen pilotu Lewis Hamilton yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Formula 1 için çok heyecanlı.

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Global spor markası PUMA’nın sponsoru olduğu yıldız sporcu Lewis Hamilton, kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalarken Türkiye’deki hayranlarına PUMA Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden özel bir mesaj gönderdi.

Geçtiğimiz sene şampiyonluğunu zorlu bir yarış sonucu İstanbul’da ilan eden Hamilton, yeniden Türkiye Grand Prix’sinde yarışacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Lewis Hamilton şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl çok zorluydu. Hatta Türkiye’deki ilk yarışımı yarışımı çok iyi hatırlıyorum. 2006 yılıydı, GP2’de yarışırken spin atıp arka sıralara düştükten sonra ikinci bitirmiştim. Geçen seneki yarışımda ise 7. kez Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştık. Zor bir hafta sonuydu ancak çok güzel bir şekilde tamamlanmıştı. Geri döneceğim için heyecanlıyım!”

PUMA, Hamilton’ın formasını giydiği Mercedes AMG Petronas’ın yanı sıra Scuderia Ferrari ve Red Bull Racing gibi önde gelen F1 takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Hamilton, yarış pistinin dışında özel hayatı ve antrenmanlarında da PUMA tasarımlarını tercih ediyor.

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#Hamilton#Formula 1#Türkiye