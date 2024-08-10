Puertas kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe ile adı anılan Cameron Puertas hangi takımlarda oynadı?

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Cameron Puertas, profesyonel futbol kariyerine İsviçre'de başladı ve şu anda Belçika'nın Union SG takımında oynamaktadır. Genç yaşına rağmen önemli başarılar elde eden Puertas, orta saha pozisyonunda gösterdiği performansla öne çıkmaktadır. Peki, Cameron Puertas kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

CAMERON PUERTAS KİMDİR?

Cameron Mitchel Puertas Castro, 18 Ağustos 1998 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. İsviçre’de büyümesine rağmen yalnızca İspanyol vatandaşlığına sahiptir. Futbola amatör seviyede başladıktan sonra hızla yükselerek profesyonel liglerde kendine yer bulmuştur. Puertas, şu anda Belçika'nın Union SG takımında forma giymektedir.

CAMERON PUERTAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Puertas, futbol kariyerine İsviçre'nin Renens takımında başladı ve sonrasında Forward-Morges takımına katıldı. İlk profesyonel deneyimini 2020 yılında Lausanne-Sport takımıyla İsviçre Süper Ligi'nde yaşadı. 2022 yılında Belçika'nın Union SG takımına transfer olan Puertas, burada başarılı performansıyla dikkat çekti. Ayrıca, 2023-24 sezonunda Belçika'da yılın oyuncusu seçilmiştir.