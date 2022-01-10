Puchacz kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi #Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Federal mahkemeden Djokovic kararı Avustralya Açıkta mücadele edebilecek miFederal mahkemeden Djokovic kararı! Avustralya Açık'ta mücadele edebilecek mi?#Novak Djokovic
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
Umutlar tükendi... Felaket: 9u çocuk 19 kişi öldüUmutlar tükendi... Felaket: 9'u çocuk 19 kişi öldü#New York
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
2.5 aylık hamileyim demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi'2.5 aylık hamileyim' demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi#Ece Ronay
Esathan Dominik’te okula gidecekEsathan Dominik’te okula gidecek#Esat Yontunç
HABERLERSpor Arena Haberleri

Puchacz kimdir, hangi takımlarda oynadı?

#Puchacz Kimdir#Puchacz
Puchacz kimdir, hangi takımlarda oynadı

Puchacz, Trabzonspor transferinin ardından merakla araştırılan isim olmaya başladı. Trabzonspor'un bir süredir yakın takibinde olan Puchacz, sezon başında Union Berlin'e transfer olmuştu. Peki, Puchacz kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 yılında Polonya'nın Sulechow şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Polonyalı, profesyonel kariyerine 2017'de ülkesinin en köklü ekiplerinden Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Zaglebie Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. 

Geçtiğimiz yıla kadar hiç ülkesi dışına çıkmayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Almanya'nın yolunu tuttu. Özellikle hücum gücüyle dikkat çeken, atağa çıkmayı seven ve skor katkısıyla ön planda olan 22 yaşındaki futbolcu, Union Berlin'e sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Ancak Alman ekibinde beklediği forma şansını bulamadı. Bundesliga’da 17 maçın sadece 2'sinde kadroda olan Puchacz, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 7 maça çıktı, bulduğu kısıtlı sürede 2 asist yapma başarısı gösterdi. 

Haberin Devamı

1.80 boyunda olan genç oyuncu, hızı ve temposuyla fark yaratıyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Puchacz, Polonya Milli Takımı’nda ise 10 kez görev aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Puchacz Kimdir#Puchacz

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı