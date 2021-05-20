PUBG’de “Pijama Partisi” Zamanı: 11.2 Güncellemesi

28 Nisan itibarıyla PC oyuncuları için erişilebilir olan güncelleme, 6 Mayıs’ta da konsollar için kullanıma açıldı.

Survivor Pass: Pijama Partisi ve Müthiş Ödüller

11. sezonun Survivor Pass’i, pijama partisi temasını içeriyor. Bu içerik ile birlikte oyuncular, 50. seviyeye kadar ilerleyebilecek ve birbirinden güzel, 30’u aşkın ödülün de sahibi olabilecekler. Ayrıca bu ödüllerin arasında 5 adet BP boost (%2), 6.300 BP ve 300 G-Coin de sizleri bekliyor olacak!

Survivor Pass: Pijama Partisi içeriği, 990 G-Coin (Premium Pass + Derin Uyku AUG silah kozmetiği) ve 3270 G-Coin değerinde (Premium Pass + Derin Uyku AUG silah kozmetiği + seviye 30 kupon) iki farklı eşya paketi olarak satın alınabilecek.

Derin Uyku AUG Silah Kozmetiği

Oyuncular, günlük, haftalık ve zorlu görevler üzerinden kazanacakları XP’ler ile ya da G-Coin harcayarak Survivor Pass’in seviye ilerlemesini hızlandırabilecekler. Zorlu görevleri tamamlayan oyuncular, XP’nin yanı sıra G-Coin de kazanabilecekler. Ek olarak, Survivor Pass’te her seviye atlandığında, mavi, sarı ya da beyaz kuponlardan biri rastgele olarak kazanılabilecek ve bu kuponlar, kupon dükkanı üzerinden çeşitli ödüllerle takas edilebilecek. 28 Nisan’da başlayan Pijama Partisi, Türkiye saati ile 9 Haziran 05:00’da sona erecek. Sezon sona erdiğinde, ödülleri toplamak için ek bir süre olmayacağından dolayı, oyuncuların ödüllerini erkenden toplamaları ve yine aynı şekilde, kuponlarını da bu süre içerisinde kullanmaları gerekiyor.

Erangel’deki Köprülerin Değişimi

PUBG oyuncularının en sevdiği haritalardan biri olan Erangel, güneyde Sosnovka Adası ile kuzeyde Erangel anakarasını birbirine bağlayan doğu ve batı askerî köprülerini içinde barındırıyor. Bu köprüler, oyun içerisinde büyük bir stratejik öneme sahip olmakla birlikte, burada adeta kamp kuran oyuncular sebebiyle de diğer oyuncular için bir kabusa dönüşebiliyordu. 11.2 güncellemesiyle birlikte, bu köprülerde de önemli tasarımsal değişikliklere gidildi. Köprülerdeki değişikliklere bakacak olursak:

Önceki sürümlerde dar olan köprüler genişletildi ve ek siper noktaları eklendi.

Oyunun önceki sürümlerinde köprüleri geçebilmek için tek bir yol kullanmak gerekiyordu ve bu da köprüye erkenden gelen ve pusu kuran oyuncuların avantajına oluyordu. Son güncellemeyle, köprülerin yan kısımlarına yaya geçitleri eklendi. Böylece bu geçitler üzerinden yeni savaşlara, farklı saldırı ve savunma stratejilerine tanıklık edeceğiz.

Köprü üzerindeki damperli kamyonda tasarımsal düzenlemeye gidildi ve kamyonun yeri değiştirildi.

Diğer Harita Değişiklikleri

PUBG’nin 4. yıl dönümünde düzenlenen grafiti yarışmasında, 4 yaratıcı sanatçının çalışmaları oyundaki Erangel, Miramar ve Vikendi haritalarına eklenmişti. 11.2 güncellemesinin ardından, bu grafiti yarışmasına da veda ediyoruz!

Oyun İçi Denge ve Oynanış

Oyundaki araçlar, PUBG’nin ayrılmaz bir parçası. Önceki güncellemelerde araçla giderken ateş etme (drive-by) mekaniği iyileştirilmişti fakat oyunculardan gelen geri bildirimler sonucunda, yolcuların silah kullanımında bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre, araç içi silah kullanımlarında geri tepme oranı %10 daha artırıldı. Bu güncellemeye tabancaların dahil olmadığını da hatırlatalım!

İtibar Sistemi Düzenlemesi

Yeni güncellemeden, itibar sistemi de nasibini aldı! Önceki sistemde, itibar sistemini kötüye kullanan oyuncuların tespit edilmesiyle birlikte, asılsız bildirimlerin önüne geçmek adına yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre:

Yanlış bildirimler, oyuncuların itibar seviyelerini etkilemeyecek.

Maç başına itibar kaybının artık bir üst sınırı olacak. Böylece takım üyelerinin, takım arkadaşlarını rastgele raporlamalarının önüne geçilecek.

Bir oyuncunun itibar seviyesi 1 ya da daha az ise, sorunsuz ve fair-play çerçevesinde oynadığı her oyunda daha kolay bir şekilde itibar puanı kazanacak.

İtibar seviyesi 4’e ulaşan oyuncu da yine aynı şekilde daha hızlı itibar seviyesi atlayacak.

SLR’ye Namlu Tasarımı Güncellemesi

Sırada, “SLR olmadan yapamam!” diyenleri ilgilendirecek bir güncelleme de var. SLR’ye alev gizleyici aparatı taktığınızda, artık yeni bir namlu tasarımı göreceksiniz.

Diğer Güncelleme ve İyileştirmeler