PUBG Yaz Kupası Şampiyonu Alliance Espor!
Boom Boom PUBG Yaz Kupası, PUBG Türkiye espor sahnesine adını yazdırmış profesyonel takımların mücadelesine ev sahipliği yaptı. 14.000 TL değerindeki ödül havuzlu dostluk maçının şampiyonu Alliance Espor oldu.
Algida Boom Boom’un desteği, PUBG ve eSports360 organizasyonu ile oyuncular ve izleyicilerle buluşan olan Boom Boom Yaz Kupası 5 maçlık seri üzerinden yenilenmiş Sanhok haritasında oynandı. Oyuncular Sanhok’un tehlikelerle dolu arazisinde hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda ödül havuzundan da en büyük parçayı kapmaya çalıştılar. Bu mücadelede çetin geçen maçların sonunda 47 puan ile birinci olan ekip Alliance Espor oldu ve 5.000 TL’lik ödülü evine götürdü.
Davetli Takımlar
- 4FREEMAN
- Pizza Locale
- 1907 Fenerbahçe
- Alliance Espor
- Beşiktaş Esports
- Blaze Esports
- Deathly Hallows
- Digital Athletics
- Etiget Esports
- fastpay WildCats
- Istanbul Espor
- MOD-Z
- No Name
- NotFair
- Royal Youth
- Vagrancy
Ödül Havuzu ve Sıralama
- Takım Alliance Espor – 5.000 TL
- Takım Blaze Esports – 3.000 TL
- Takım No Name – 1.800 TL
- Takım ETİGET Esports – 840 TL
- Takım Vagrancy – 840 TL
- Takım Beşiktaş Esports – 840 TL
- Takım Digital Athletics – 840 TL
- Takım Fastpay Wildcats – 840 TL
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