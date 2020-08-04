PUBG Yaz Kupası Şampiyonu Alliance Espor!

Algida Boom Boom’un desteği, PUBG ve eSports360 organizasyonu ile oyuncular ve izleyicilerle buluşan olan Boom Boom Yaz Kupası 5 maçlık seri üzerinden yenilenmiş Sanhok haritasında oynandı. Oyuncular Sanhok’un tehlikelerle dolu arazisinde hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda ödül havuzundan da en büyük parçayı kapmaya çalıştılar. Bu mücadelede çetin geçen maçların sonunda 47 puan ile birinci olan ekip Alliance Espor oldu ve 5.000 TL’lik ödülü evine götürdü.

Davetli Takımlar

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MOD-Z

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Ödül Havuzu ve Sıralama