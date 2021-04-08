PUBG PCS4 Bölgesel final yolu Protality’den geçiyor

Geleceğin babalarının en sevdiği marka olma yolunda devam eden gençlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Arko Men, gençlerin espor heyecanına PUBG Protality Series ile ortak oluyor ve Avrupa serüvenine uzanan bu yolda onların yanında yer alıyor!

Türkiye PUBG sahnesi 30.000 TL nakit ödül havuzu ve PCS4 Regional Finals Wildcard hakkı için mücadele edecek 32 takımın şovuna sahne olacak.

Maç Günleri:



Açık Elemeler Grup #1: 05.04.2021 - 20:00 TSİ

Açık Elemeler Grup #2: 06.04.2021 - 20:00 TSİ

Grup Aşaması #1: 10.04.2021 - 11.04.2021 - 13:00 TSİ

Grup Aşaması #2: 14.04.2021 - 15.04.2021 - 20:00 TSİ

Final Aşaması #1: 19.04.2021 - 20.04.2021 - 20:00 TSİ

Final Aşaması #2: 24.04.2021 - 25.04.2021 - 13:00 TSİ

32 Takımın iki gruba ayrıldığı elemelerde oynanacak 5 maç sonunda her gruptan ilk 6 takım bir üst tura yükselecek. Açık Elemeleri geçen 12 takım, Supradyn Energy PUBG Protality Series’i 5-8. sırada bitiren 4 takım ile buluşacak.

16 takımın 4 gün, 20 maçlık serüven sonunda birbirine üstünlük göstermeye çalışacağı etkinlikte, toplamda en iyi performansı gösteren 12 takım ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması’na gitmeye hak kazanacak. Grup Aşaması’nı geçen 12 takım, Supradyn Energy PUBG Protality Series’i 1-4. sırada bitiren takımlar ile aynı grupta yer alacak.

ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire 4 günlük final aşamasında, 20 maçlık zorlu süreçte yer alan 16 takımdan sadece 1 tanesi Türkiye’nin en iyisi olarak ödül havuzunun aslan payını ve PUBG’nin Avrupa serisi PCS4 bölgesel finallerine katılım hakkını cebine koyacak.

Tüm maçlar Buğrahan “Wreckage” Şevke, Timur “Timurlengx” Günay, Mustafa “Fanius” Gültekin, Özgür “ROOT” Alagül, Utku “Shomaaz” Taşyürek ve Fatih “KAHIA” Kahya’nın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.