PUBG: New State, alfa test aşamasına geçiyor
PUBG: New State, beta sürecini geride bırakarak alfa test aşamasına geçiyor.
PUBG’nin geliştiricileri PUBG Studio’nun yeni oyunu PUBG: New State, beta test aşamasından sonra alfa test aşamasına geçmeye hazırlanıyor. 100 oyuncunun değişik silah ve taktiklerle savaşacağı PUBG: New State, oyuna erken erişebileceği ülkelerin sayısını artırıyor.
Ekim 2021’de çıkması planlanan oyun, alfa testi süresince Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Alfa testleri 9 Ağustos tarihinde başlıyor. Bununla birlikte geliştiriciler ilk kez oyunu bu kadar büyük bir kitleye sunmuş olacak.
This month, we will be inviting a much wider audience to come and experience PUBG: NEW STATE with the game's Second Alpha Test.— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) August 8, 2021
Registrations begin on August 9: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH
Alfa test süreciyle birlikte oyuna erişebilecek ülkeler şöyle:
- Bahreyn
- Kamboçya
- Çin Taipei
- Mısır
- Hongkong ÖİB
- Endonezya
- Irak
- Japonya
- Ürdün
- Kuveyt
- Laos
- Lübnan
- Makao SAR
- Maldivler
- Malezya
- Myanmar
- Nepal
- Umman
- Filipinler
- Katar
- Suudi Arabistan
- Singapur
- Güney Kore
- Sri Lanka
- Tayland
- Türkiye
- BAE
- Yemen
İkinci aşama test sürecine kayıt olan oyuncular, 27-29 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak.