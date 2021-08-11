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eSpor
Haber Giriş: 11.08.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

PUBG: New State, alfa test aşamasına geçiyor

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PUBG: New State, alfa test aşamasına geçiyor

PUBG: New State, beta sürecini geride bırakarak alfa test aşamasına geçiyor.

PUBG’nin geliştiricileri PUBG Studio’nun yeni oyunu PUBG: New State, beta test aşamasından sonra alfa test aşamasına geçmeye hazırlanıyor. 100 oyuncunun değişik silah ve taktiklerle savaşacağı PUBG: New State, oyuna erken erişebileceği ülkelerin sayısını artırıyor.

Ekim 2021’de çıkması planlanan oyun, alfa testi süresince Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Alfa testleri 9 Ağustos tarihinde başlıyor. Bununla birlikte geliştiriciler ilk kez oyunu bu kadar büyük bir kitleye sunmuş olacak.

Alfa test süreciyle birlikte oyuna erişebilecek ülkeler şöyle:

  • Bahreyn
  • Kamboçya
  • Çin Taipei
  • Mısır
  • Hongkong ÖİB
  • Endonezya
  • Irak
  • Japonya
  • Ürdün
  • Kuveyt
  • Laos
  • Lübnan
  • Makao SAR
  • Maldivler
  • Malezya
  • Myanmar
  • Nepal
  • Umman
  • Filipinler
  • Katar
  • Suudi Arabistan
  • Singapur
  • Güney Kore
  • Sri Lanka
  • Tayland
  • Türkiye
  • BAE
  • Yemen

İkinci aşama test sürecine kayıt olan oyuncular, 27-29 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak.

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