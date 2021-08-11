PUBG: New State, alfa test aşamasına geçiyor

PUBG’nin geliştiricileri PUBG Studio’nun yeni oyunu PUBG: New State, beta test aşamasından sonra alfa test aşamasına geçmeye hazırlanıyor. 100 oyuncunun değişik silah ve taktiklerle savaşacağı PUBG: New State, oyuna erken erişebileceği ülkelerin sayısını artırıyor.

Ekim 2021’de çıkması planlanan oyun, alfa testi süresince Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Alfa testleri 9 Ağustos tarihinde başlıyor. Bununla birlikte geliştiriciler ilk kez oyunu bu kadar büyük bir kitleye sunmuş olacak.

This month, we will be inviting a much wider audience to come and experience PUBG: NEW STATE with the game's Second Alpha Test.



Registrations begin on August 9: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH — PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) August 8, 2021

Alfa test süreciyle birlikte oyuna erişebilecek ülkeler şöyle:

Bahreyn

Kamboçya

Çin Taipei

Mısır

Hongkong ÖİB

Endonezya

Irak

Japonya

Ürdün

Kuveyt

Laos

Lübnan

Makao SAR

Maldivler

Malezya

Myanmar

Nepal

Umman

Filipinler

Katar

Suudi Arabistan

Singapur

Güney Kore

Sri Lanka

Tayland

Türkiye

BAE

Yemen

İkinci aşama test sürecine kayıt olan oyuncular, 27-29 Ağustos tarihleri arasında erişilebilir olacak.