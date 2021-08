PUBG: New State, alfa test aşamasına geçiyor

PUBG’nin geliştiricileri PUBG Studio’nun yeni oyunu PUBG: New State, beta test aşamasından sonra alfa test aşamasına geçmeye hazırlanıyor. 100 oyuncunun değişik silah ve taktiklerle savaşacağı PUBG: New State, oyuna erken erişebileceği ülkelerin sayısını artırıyor.

Ekim 2021’de çıkması planlanan oyun, alfa testi süresince Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Alfa testleri 9 Ağustos tarihinde başlıyor. Bununla birlikte geliştiriciler ilk kez oyunu bu kadar büyük bir kitleye sunmuş olacak.

This month, we will be inviting a much wider audience to come and experience PUBG: NEW STATE with the game's Second Alpha Test.



Registrations begin on August 9: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH