PUBG Mobile, yasağa uyarak resmi olarak faaliyetlerini durdurdu

PUBG Mobile, eylül ayında Hindistan’da yasaklanan 118 mobil uygulamadan sadece biri. Bu uygulamaların büyük bir çoğunluğu ise Çin menşeli. Bu uygulamaların yasaklanmasının sebebi ise iki ülke arasında artan jeopolitik gerilim yüzünden hükümetin sibergüvenlik endişelerinin yükselmesi.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, uygulamaların "Hindistan'ın egemenliğine ve bütünlüğüne, Hindistan'ın savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zarar veren faaliyetlerde bulunduğunu" belirterek yasakların haklı olduğunu belirtti.

PUBG Mobile’ın bağlı olduğu Tencent ise yaptığı açıklamada, 30 Ekim'den itibaren oyun hizmetlerini Hindistan’da sonlandıracağını duyurdu. Tencent’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Tencent Games, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının 2 Eylül 2020 tarihli ara kararına uyarak 30 Ekim 2020'den itibaren Hindistan'daki kullanıcıların PUBG MOBILE Nordic Map: Livik ve PUBG MOBILE Lite'a (bunlarla birlikte tüm "PUBG Mobile" içerikleri) tüm hizmetlerini ve erişimlerini sonlandıracak. Hindistan'da PUBG MOBILE yayınlama hakları, PUBG fikri mülkiyet sahibine iade edilecektir.

Kullanıcı verilerini korumak her zaman en önemli önceliğimiz olmuştur ve Hindistan'da geçerli veri koruma yasalarına ve düzenlemelerine her zaman uyduk. Tüm kullanıcıların oyun bilgileri, gizlilik politikamızda açıklandığı gibi şeffaf bir şekilde işlenir.

Bu sonuçtan büyük üzüntü duyuyor ve Hindistan'da PUBG Mobile'a olan desteğiniz ve sevginiz için içtenlikle teşekkür ediyoruz.”