PUBG MOBILE Metro Royale Modu Geliyor

PUBG MOBILE’da yer alan yeni Metro Royale modu, klasik Erangel haritasını baz alan iki farklı haritada unutulmuş harabeler, uçurumlar, bir haydut kampı ve diğer benzersiz manzaraların da bulunduğu keşfedilecek alanlar sunuyor. Bununla birlikte tamamen yer altına gizlenmiş bir alanda yer alan yeni vagon aracı ve benzersiz savaş mekanizmaları da oyuncuların karşısına çıkıyor.

Bununla birlikte Metro Royale modu, içinde Termal Görüş, Gece Görüş Dürbünü & Gözlükleri gibi rakip oyunculara karşı stratejik taktik avantaj kazandıran ekipman da sunuyor. Ayrıca silahlar için bomba eklentileri, ağır zırh ve Metro serilerinde kullanılan benzersiz sessizlikteki havalı tüfek Tikhar da bu modda mevcut.

Yeni eşyalar ve harita yerlerine ek olarak içerik güncellemesiyle birlikte oyunculara değerli ödüller sunan yepyeni meydan okumalar da oyuna ekleniyor. Metro Royale savaşına eklenen haydut düşmanları yenerek ek eşya ve teçhizat edinilebiliyor. Metro serisindeki gizemli mutantlar da oyuncuların karşısına çıkarak çok daha zorlu ama bir o kadar da değerli ödüller sunuyorlar. Metro Royale modunda oyuncular, silahlanıp savaş alanına girmeli, düşmanları yenerek daha fazla eşya bulmalı, daha iyi eşyalar alarak kaçmaları gerekiyor.

Metro Royale oyun lobisine, PUBG MOBILE ana menüsünde yer alan metro tünel girişinden erişilebiliyor ve aşağıdaki özellikleri barındırıyor:

Karaborsa – Bu özel Metro Royale dükkanında oyuncular buradan malzeme ve yeni ekipmanlara satın alabilir, ayrıca Metro Parası için Metro Royale’den getirdiklerini satabilirler. Karaborsa’da Metro Royale’e özel silahlar, mayınlar ve daha fazlası, çeşitli kalite seviyelerinde sunulmaktadır

Mühimmat Envanteri – Oyuncular mühimmat olarak ayarlanan ekipmanları savaşa götürebilirler. Bununla birlikte Metro Royale’de toplanan eşyalar kilitli kutuda saklanabilir ve maç sonrasında erişilebilir kalır.

Komuta Merkezi – Komuta Merkezi’nde oyuncular karakterlerin Uygunluk seviyelerini kontrol edebilir, onların hikayelerini okuyabilir ve Uygunluğu artırmak için onlara hediye verebilirler. Yüksek Uygunluk sayesinde oyuncular, oyun içindeki karakterlerden değerli kaynaklar alma şansına sahip olurlar.

PUBG Mobile Metro Royale modunun dışında Klasik Mod’da da Metro temalı içerikler oyuncular bekliyor. Yer altındaki Metro istasyonları, Metro canavarları ve klasik Erangel haritasındaki bir Radyasyon Bölgesi de oyuna eklendi. Ayrıca onarılmakta olan Şafak, Toplanma Alanı’nda görünüyor olacak. Bunların yanında Erangel’de her seferinde 4 metro hattından iki tanesi, rastgele olarak ortaya çıkacak ve oyuncular bu hatları kullanarak istedikleri yere hızlıca ulaşabilecekler.

Klasik modda tüm bu yeniliklerin dışında fırlatılabilen yakın dövüş silahları ve Dikenli Tuzak gibi yeni özellikler de bulunuyor. Yakın dövüşe ek olarak oyuncular, yakın dövüş silahlarını 40 metre uzaktan birbirlerine fırlatabiliyor ve hasar verebiliyorlar. Kaskı olmayan oyuncular çarpan silahlar yüzünden yere düşebiliyor, atılan silahlar da tekrar alınıp birden fazla kez kullanılabiliyorlar. Dikenli Tuzak ise Klasik Mod’da yerde görünen ve bir aracın lastiklerini patlatmaya yarayan bir tek seferlik ögedir.

Yeni güncelleme, Android cihaz kullanan oyuncular için de yeni bir az yer kaplayan yükleme özelliğini getiriyor. Artık PUBG MOBILE aynı oyun deneyimini, %70 daha az dosya boyutuyla sunuyor. Oyunu oynamak için sadece 610 MB boyutunda bir dosya indirmek yeterliyken, diğer oyun içerikleri ise sonradan yüklenebiliyor. Bu yeni az yer kaplayan yükleme özelliği, oyuncuların kendi oyunlarını özelleştirmelerini, tercihlerine göre bölümleri ekleyip çıkarmalarını da mümkün kılıyor. Kaynak yönetim teknolojisini baz alan sistem, temizlik önerileri ve en uygun indirilebilir güncellemeleri de sağlıyor. Bunların yanında bir maçta %10 daha az gecikmeyle birlikte tüm performans da iyileştirilerek daha akıcı bir oynanışı oyunculara sunmuş durumda.