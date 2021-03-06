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eSpor
Haber Giriş: 06.03.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

PUBG Mobile, Hindistan yasağını kaldırmaya çalışıyor

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PUBG Mobile, Hindistan yasağını kaldırmaya çalışıyor

Krafton, PUBG Mobile’ın Hindistan yasağını kaldırmak için çalışıyor.

Krafton Inc.'in Hindistan'da PUBG Mobile yasağını kaldırmak için aktif olarak çalıştığı söyleniyor. Krafton için oldukça önemli ve büyük bir pazar olan Hindistan, eğer söylenenler doğruysa ve çalışmalar olumlu sonuçlanırsa yeni oyunu çıkan PUBG Mobile’ın Hindistan’daki yasağı kalkabilir.

PUBG Mobile, Hindistan’da çok popüler bir oyun başlığıydı. Yasağın kalkması hem Hindistanlı oyuncular hem de şirket için iyi olacaktır.

Krafton Inc. geçtiğimiz günlerde yeni mobil oyunu PUBG New State’i duyurdu. Klasik PUBG Mobile’ın fütüristik versiyonu olan oyun, temelde ana oyunla aynı mekaniklere sahip. Oyunun erken kayıt sistemi ise Çin, Vietnam ve Hindistan dışında tüm dünyada başlamıştı.

PUBG Corp., Hindistan'ı kayıt sürecine dahil etmeme kararının sebebini açıklayan herhangi resmi bir açıklama yapmadı ancak yeni bir rapor, şirketin süreci yakın zamanda başlatmayı planlamadığını ortaya çıkardı. Sportskeeda tarafından yayınlanan bir rapor, Krafton'un PUBG New State'in ön kayıt sürecinden ziyade PUBG Mobile'ın geri dönüşüne odaklandığını ortaya koydu.

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